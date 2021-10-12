Это связано с приходом циклона Кристиан

На Одессу и область обрушится сильный ливень, который испортит погоду на два дня, объявлено штормовое предупреждение.

Сильные осадки ожидаются 12 –13 октября. Об этом сообщает УКргидрометцентр.

Это связано с приходом циклона Кристиан. Незначительный дождь начнется вечером 12 октября. На следующий день прогнозируют уже непрекращающиеся ливни.

Спасатели объявили первый, желтый уровень опасности. Это означает, что погода потенциально опасна для здоровья человека.

По прогнозам синоптиков, дождь должен закончиться ночью 14 октября. Из-за прихода циклона Кристиан температура снизится на 2 градуса.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Что касается температурных показателей, то в ближайшие дни температура ночью будет в пределах +5... +10 градусов, днем до +12…+14 градусов.

Отметим, что с пятницы погода в Одесской области начнет налаживаться.

Днем будет преимущественно без осадков, солнечно. На выходные начнется потепление.

Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине