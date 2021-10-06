Жителям Одессы посоветовали одеваться потеплее, так как ожидается похолодание и штормовой ветер, а в области заморозки.

О том, какой погоды ждать в четверг, 7 октября, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По данным метеорологов, осадков в четверг в Одессе не предвидеться. На протяжении всего дня будет наблюдаться переменная облачность.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опуститься до +5…+7 градусов, днем ​​будет не выше +14.

По Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду

Температура ночью составит +»…+7 градусов, на севере на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, на юге до +10.

На автодорогах области видимость хорошая.

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.

Напомним, что антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион