Жителям Одессы посоветовали одеваться потеплее, так как ожидается похолодание и штормовой ветер, а в области заморозки.
О том, какой погоды ждать в четверг, 7 октября, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
По данным метеорологов, осадков в четверг в Одессе не предвидеться. На протяжении всего дня будет наблюдаться переменная облачность.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опуститься до +5…+7 градусов, днем будет не выше +14.
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По Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду
Температура ночью составит +»…+7 градусов, на севере на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, на юге до +10.
На автодорогах области видимость хорошая.
Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.
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