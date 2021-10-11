Сплеск захворюваності ковідом вплинув на те, що Одеська область вже перейшла з "жовтої» в "помаранчеву зону" карантину.
Як пише Politeka.net, про це в ході брифінгу в ОДА заявив головний санлікар області Віталій Гончаров.
Чиновник зазначив, що з понеділка 11 жовтня в регіоні почали діяти обмеження «помаранчевої зони».
Це означає, що:
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- масові заходи дозволені тільки в залах, де на 4 кв. м припадає більше однієї людини;
- кінотеатри та інші Заклади культури можуть працювати, якщо зали заповнені всього наполовину;
- у кафе і ресторанах має бути не більше чотирьох осіб за одним столом;
- спортивні зали та фітнес-центри можуть працювати, але тільки в розрахунку одна людина на 10 кв. м;
- у школах і вузах дозволені очні заняття, тільки якщо 80% персоналу вже вакциновані (хоча б однією дозою).
Чиновник зазначив, що обмеження не торкнутися вакцинованих однією або двома дозами вакцини проти COVID-19.
"Якщо нинішня тенденція збережеться, то локдауну в кінці жовтня-початку листопада нам не уникнути", - заявив Гончаров.
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