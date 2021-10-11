Що це означає?

Сплеск захворюваності ковідом вплинув на те, що Одеська область вже перейшла з "жовтої» в "помаранчеву зону" карантину.

Як пише Politeka.net, про це в ході брифінгу в ОДА заявив головний санлікар області Віталій Гончаров.

Чиновник зазначив, що з понеділка 11 жовтня в регіоні почали діяти обмеження «помаранчевої зони».

Це означає, що:

масові заходи дозволені тільки в залах, де на 4 кв. м припадає більше однієї людини;

кінотеатри та інші Заклади культури можуть працювати, якщо зали заповнені всього наполовину;

у кафе і ресторанах має бути не більше чотирьох осіб за одним столом;

спортивні зали та фітнес-центри можуть працювати, але тільки в розрахунку одна людина на 10 кв. м;

у школах і вузах дозволені очні заняття, тільки якщо 80% персоналу вже вакциновані (хоча б однією дозою).

Чиновник зазначив, що обмеження не торкнутися вакцинованих однією або двома дозами вакцини проти COVID-19.

"Якщо нинішня тенденція збережеться, то локдауну в кінці жовтня-початку листопада нам не уникнути", - заявив Гончаров.

Нагадаємо, що багато показників на межі: в ОДА заговорили про локдаун наприкінці жовтня

Як повідомляла Politeka, одеситів налякали "червоною зоною", зроблено термінову заяву про нові правила: що закриють

Також Politeka писала, що вірус забирає життя одеситів одного за іншим: тривожне зведення по регіону