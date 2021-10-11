Всплеск заболеваемости ковидом повлиял на то, что Одесская область уже перешла из «желтой» в «оранжевую зону» карантина.
Как пишет Politeka.net, об этом в ходе брифинга в ОГА заявил главный санврач области Виталий Гончаров.
Чиновник отметил, что с понедельника 11 октября в регионе начали действовать ограничения «оранжевой зоны».
Это значит, что:
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- массовые мероприятия разрешены только в залах, где на 4 кв. м приходится более одного человека;
- кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать, если залы заполнены всего наполовину;
- в кафе и ресторанах должно быть не более четырех человек за одним столом;
- спортивные залы и фитнес-центры могут работать, но только в расчете один человек на 10 кв. м;
- в школах и вузах разрешены очные занятия, только если 80% персонала уже вакцинированы (хотя бы одной дозой).
Чиновник отметил, что ограничения не коснуться вакцинированных одной или двумя дозами вакцины против COVID-19.
«Если нынешняя тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября нам не избежать», - заявил Гончаров.
Напомним, что многие показатели на пределе: в ОГА заговорили о локдауне в конце октября
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