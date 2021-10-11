В Одеській області вчителі відмовляються робити щеплення від коронавірусу, через це дуже багато дітей змушені здобувати освіту дистанційно.

Про це заявив під час брифінгу в облдержадміністрації головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, пишуть місцеві ЗМІ .

За даними чиновника, на сьогоднішній день віддалено навчаються 122 школи в регіоні.

"На самоізоляції знаходяться 7 587 учнів і 542 співробітники шкіл регіону", - повідомив Гончаров.

Крім того, він зазначив, що з початку нового навчального року коронавірусну інфекцію підхопили понад 750 школяр і 326 вчителів.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що осіб, які будуть уникати обов'язкової вакцинації проти коронавірусу звільняти не будуть. Однак їх можуть усунути від роботи.

У наказі є перелік професій, представників яких потрібно прищеплювати. Зокрема, це освітяни та представники центральних органів виконавчої влади.

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