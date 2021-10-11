В Одеській області вчителі відмовляються робити щеплення від коронавірусу, через це дуже багато дітей змушені здобувати освіту дистанційно.

Про це заявив під час брифінгу в облдержадміністрації головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними чиновника, на сьогоднішній день віддалено навчаються 122 школи в регіоні.

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"На самоізоляції знаходяться 7 587 учнів і 542 співробітники шкіл регіону", - повідомив Гончаров.

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Крім того, він зазначив, що з початку нового навчального року коронавірусну інфекцію підхопили понад 750 школяр і 326 вчителів.

Лікар, Лікарня, коронавірус

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що осіб, які будуть уникати обов'язкової вакцинації проти коронавірусу звільняти не будуть. Однак їх можуть усунути від роботи.

У наказі є перелік професій, представників яких потрібно прищеплювати. Зокрема, це освітяни та представники центральних органів виконавчої влади.

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