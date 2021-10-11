В Одесской области учителя отказываются делать прививки от коронавируса, из-за этого очень много детей вынуждены получать образование дистанционно.
Об этом заявил во время брифинга в облгосадминистрации главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, пишут местные
По данным чиновника, на сегодняшний день удаленно учатся 122 школы в регионе.
«На самоизоляции находятся 7 587 учеников и 542 сотрудника школ региона», - сообщил Гончаров.
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Кроме того, он отметил, что с начала нового учебного года коронавирусную инфекцию подхватили свыше 750 школьник и 326 учителей.
Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что лиц, которые будут избегать обязательной вакцинации против коронавируса увольнять не будут. Однако их могут отстранить от работы.
В приказе есть перечень профессий, представителей которых нужно прививать. В частности, это педагоги и представители центральных органов исполнительной власти.
Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры
Как сообщала Politeka, в Одессе школьников не пустят на занятия с 27 сентября: известно где
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