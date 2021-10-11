В одеському готелі сталася надзвичайна подія.

Так, інспекторам поліції надійшов сигнал про те, що в одному з номерів готелю «Зірка» на вулиці Успенській знаходиться людина, яка знепритомніла. Про це пише Українська служба інформації.

Очевидці розповіли, що чоловік живий, дихає, напередодні він вживав алкогольні напої.

По приїзду на місце події поліцейські виявили чоловіка без будь-яких ознак життя. Відомо, що загиблому було 39 років.

За непідтвердженою інформацією, у нього відірвався тромб.

На місце прибули медики, які констатували смерть чоловіка.

На даний момент поліція встановлює повну картину того, що сталося.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області в автомобілі живцем згорів начальник Служби безпеки агрокомпанії.

Зокрема, в селі коси Подільського району вчора вранці в автомобілі Mitsubishi L200 виявили труп чоловіка 1962 року народження.

Особу загиблого встановлено, це начальник Служби безпеки місцевої агрокомпанії-ТОВ "Косівське". Раніше він проходив службу в органах внутрішніх справ.

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