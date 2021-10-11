В одесской гостинице случилось чрезвычайное происшествие.

Так, инспекторам полиции поступил сигнал о том, что в одном из номеров гостиницы «Зирка» на улице Успенской находится человек, который потерял сознание. Об этом пишет Украинская служба информации.

Очевидцы рассказали, что мужчина жив, дышит, накануне он употреблял алкогольные напитки.

По приезду на место происшествия полицейские обнаружили мужчину без каких-либо признаков жизни. Известно, что погибшему было 39 лет.

По неподтвержденной информации, у него оторвался тромб.

На место прибыли медики, которые констатировали смерть мужчины.

На данный момент полиция устанавливает полную картину случившегося.

До этого мы сообщали, что в Одесской области в автомобиле заживо сгорел начальник службы безопасности агрокомпании.

В частности, в селе Косы Подольского района вчера утром в автомобиле Mitsubishi L200 обнаружили труп мужчины 1962 года рождения.

Личность погибшего установлена, это начальник службы безопасности местной агрокомпании — ООО «Косівське». Ранее он проходил службу в органах внутренних дел.

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