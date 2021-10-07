В Одесі повідомили про ситуацію з ліжками для заражених килимом, про наявності вільних ліжко-місць, підключених до кисневого обладнання, в ковидних лікарнях Одеси повідомила мерія

Про це пише Politeka.net, з ссилкй на прес-службу міської ради.

Станом на ранок четверга, 7 жовтня в Одеській інфекційній лікарні залишилося 21 вільне місце в ковидному відділенні, в міській лікарні №5 – 8 ліжок.

Зазначимо, що за минулу добу в області було зафіксовано 1059 нових випадки коронавірусу. На жаль, життя 43 людей забрав коронавірус. Ще 42 пацієнти змогли впоратися з хворобою і одужати.



Всього з початку досліджень в Одеській області від ускладнень ковід померли 3389 осіб, вилікувалися – 142443 пацієнтів.

Тим часом, Кабінет Міністрів виділив 25 мільйонів гривень на пропаганду вакцинації від COVID-19.

Рішення уряду пов'язане з недостатніми темпами вакцинації: в Україні проти коронавірусу прищепили всього 7,3 млн осіб. Повністю імунізовані-5,9 млн осіб.

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