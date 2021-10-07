В Одесі повідомили про ситуацію з ліжками для заражених килимом, про наявності вільних ліжко-місць, підключених до кисневого обладнання, в ковидних лікарнях Одеси повідомила мерія
Про це пише Politeka.net, з ссилкй на
Станом на ранок четверга, 7 жовтня в Одеській інфекційній лікарні залишилося 21 вільне місце в ковидному відділенні, в міській лікарні №5 – 8 ліжок.
Зазначимо, що за минулу добу в області було зафіксовано 1059 нових випадки коронавірусу. На жаль, життя 43 людей забрав коронавірус. Ще 42 пацієнти змогли впоратися з хворобою і одужати.
Всього з початку досліджень в Одеській області від ускладнень ковід померли 3389 осіб, вилікувалися – 142443 пацієнтів.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Як змінилася зовнішність Дженніфер Лопес за 18 років, в Мережу злили приголомшливі кадри: "Рухи хижачки"
Суддя "Танців з зірками" Кухар несподівано заговорила про відхід: "Буду сумувати"
Судді "Майстер Шеф" Мартиновська і Ярославський оголосили про подію, яку всі чекали: "Нарешті"
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Тим часом, Кабінет Міністрів виділив 25 мільйонів гривень на пропаганду вакцинації від COVID-19.
Рішення уряду пов'язане з недостатніми темпами вакцинації: в Україні проти коронавірусу прищепили всього 7,3 млн осіб. Повністю імунізовані-5,9 млн осіб.
Нагадаємо, що карантинні бунти прокотилися з новою силою по Одещині, кадри
Як повідомляла Politeka, одеситів налякали "червоною зоною", зроблено термінову заяву про нові правила: що закриють
Також Politeka писала, що одеські школи будуть йти на карантин, незважаючи на вакцинацію: деталі рішення