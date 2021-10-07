У маршрутці Одеси пасажири вирішили провчити неадекватів, які кидали на людей прямо в транспорті
Про інцидент у маршрутці №121
Як розповіли очевидці, в транспорт зайшла агресивна парочка, по всій видимості чоловік з дружиною і почали чіплятися до інших пасажирів.
"Кдалися на людей, називали приїжджими, мужики не витримали, вийшли разом з ними і провчили кулаками», - кажуть люди.
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На відео видно, як бійка зав'язалася за межами маршрутки. Жінка почала кричати і кидатися на чоловіків.
«Що ви робите, пішли геть, у нього дитина, ви Чудовисько», - верещала вона.
Інші пасажири стали побоюватися, що парочка неадекватів схопить ніж.
"Бидло отримало, що хотіло",
"У нього дитина, вчасно згадала про дитину, дурепа недоумкувата", - коментують в мережі.
Відео можна проглянути
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