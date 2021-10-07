Під час згадала про дитину

У маршрутці Одеси пасажири вирішили провчити неадекватів, які кидали на людей прямо в транспорті

Про інцидент у маршрутці №121 повідомили вранці 7 жовтня. Також у телеграм-каналі "Х. Одеса" оприлюднили відео бійки, пише Politeka.net.

Як розповіли очевидці, в транспорт зайшла агресивна парочка, по всій видимості чоловік з дружиною і почали чіплятися до інших пасажирів.

"Кдалися на людей, називали приїжджими, мужики не витримали, вийшли разом з ними і провчили кулаками», - кажуть люди.

На відео видно, як бійка зав'язалася за межами маршрутки. Жінка почала кричати і кидатися на чоловіків.

«Що ви робите, пішли геть, у нього дитина, ви Чудовисько», - верещала вона.

Інші пасажири стали побоюватися, що парочка неадекватів схопить ніж.

"Бидло отримало, що хотіло",

"У нього дитина, вчасно згадала про дитину, дурепа недоумкувата", - коментують в мережі.

Відео можна проглянути тут.

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