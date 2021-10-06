В Одеській області спалахнув новий протест проти віддаленого навчання в школах

У Кілії батьки місцевих школярів вийшли на акцію протесту проти "дистанційки", яку запровадили у більшості навчальних закладів міста. Вони вимагали відновити звичайне навчання в школах.

Про це повідомляє bessarabiainform , в середу, 6 жовтня.

Кілька десятків людей зібралися біля Кілійської міської ради, з собою вони принесли плакати, написи яких свідчили: «поверніть дітей за парти», «ні дистанційного навчання».

Учасники мітингу впевнені, що дистанційне навчання неефективне, адже діти не отримують якісної освіти, через що батькам на шкоду іншим справам доводиться додатково займатися з ними, пояснювати нові теми з різних предметів, щоб підтримувати рівень знань на нормальному рівні.

Протестувальники вимагають пустити учнів усіх класів до шкіл.

Схожий протест спалахнув у селі Кучурган наприкінці минулого місяця.

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