Чоловік, заражений ковидом, знепритомнів посеред Одеського парку.
Інцидент трапився вранці, 4 жовтня, в парку Перемоги, пише Politeka.net.
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Під час бесіди потерпілий розповів, що вже п'ятий день ходить з температурою, що і стало причиною втрати свідомості.
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Чоловікові викликали "швидку", яка забрала його в лікарню з підозрою на COVID-19.
Раніше ми писали, що в Одеській області продовжують фіксувати високу захворюваність коронавірусом.
Станом на 5 жовтня, на Одещині ковід діагностували у 809 осіб лише за добу.
Загальна кількість інфікованих з початку пандемії склала 156 680. Всього померли в регіоні від наслідків викликаних вірусною інфекцією 3308 (+1 за минулу добу) людини.
Як заявляють медики, новий штам "Дельта" поводиться більш агресивно.
Жертвами коронавірусу в основному стають невакциновані люди старшого віку з супутніми захворюваннями.
Нагадаємо, що нова хвиля епідемії на Одещині, реанімації забиті: тривожна Заява
Як повідомляла Politeka, біда не вщухає на Одещині, сотні заражених за добу: скільки не впоралися з хворобою
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