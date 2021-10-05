Чоловік, заражений ковидом, знепритомнів посеред Одеського парку.

Інцидент трапився вранці, 4 жовтня, в парку Перемоги, пише Politeka.net.

Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, перехожі побачили, що біля озера на пішохідній доріжці знепритомнів чоловік. Вони натиснули тривожну кнопку і до місця був відправлений черговий патруль муніципалів.

Під час бесіди потерпілий розповів, що вже п'ятий день ходить з температурою, що і стало причиною втрати свідомості.

Чоловікові викликали "швидку", яка забрала його в лікарню з підозрою на COVID-19.

Раніше ми писали, що в Одеській області продовжують фіксувати високу захворюваність коронавірусом.

Станом на 5 жовтня, на Одещині ковід діагностували у 809 осіб лише за добу.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії склала 156 680. Всього померли в регіоні від наслідків викликаних вірусною інфекцією 3308 (+1 за минулу добу) людини.

Як заявляють медики, новий штам "Дельта" поводиться більш агресивно.

Жертвами коронавірусу в основному стають невакциновані люди старшого віку з супутніми захворюваннями.

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