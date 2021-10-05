Мужчина, зараженный ковидом, потерял сознание посреди одесского парка.
Инцидент случился утром, 4 октября, в парке Победы, пишет Politeka.net.
Как сообщили КУ «Муниципальная охрана», прохожие увидели, что у озера на пешеходной дорожке потерял сознание мужчина. Они нажали тревожную кнопку и к месту был отправлен дежурный патруль муниципалов.
Во время беседы пострадавший рассказал, что уже пятый день ходит с температурой, что и стало причиной потери сознания.
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Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 156 680. Всего скончались в регионе от последствий вызванных вирусной инфекцией 3308 (+1 за прошлые сутки) человека.
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