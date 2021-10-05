Мужчина, зараженный ковидом, потерял сознание посреди одесского парка.

Инцидент случился утром, 4 октября, в парке Победы, пишет Politeka.net.

Как сообщили КУ «Муниципальная охрана», прохожие увидели, что у озера на пешеходной дорожке потерял сознание мужчина. Они нажали тревожную кнопку и к месту был отправлен дежурный патруль муниципалов.

Во время беседы пострадавший рассказал, что уже пятый день ходит с температурой, что и стало причиной потери сознания.

Мужчине вызвали «скорую», которая забрала его в больницу с подозрением на COVID-19.

Ранее мы писали, что в Одесской области продолжают фиксировать высокую заболеваемость коронавирусом.

По состоянию на 5 октября, на Одесчине ковид диагностировали у 809 человек лишь за сутки.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 156 680. Всего скончались в регионе от последствий вызванных вирусной инфекцией 3308 (+1 за прошлые сутки) человека.

Как заявляют медики, новый штамм "Дельта" ведет себя более агрессивно.

Жертвами коронавируса в основном становятся невакцинированные люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.

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