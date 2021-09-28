В Одессе началась новая волна эпидемии коронавируса
Волонтеры утверждают, что из-за высоких темпов заболеваемости закончились места в реанимациях. Теперь больных в критическом состоянии попросту некуда везти. К тому же в городских больницах уже начали заканчиваться стационарные места.
Так, в отделениях Covid-19 одесской "инфекционки" нет мест в женских палатах. Еще одна острая нехватка – медицинский персонал. Врачей, а особенно реаниматологов и инфекционистов, не хватает во многих медицинских учреждениях.
Изданию «
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Евгения Власова ошеломила желанием уйти из "Танців з зірками" после конфликта: "Ничего не держит"
Трагически погибла фельдшер скорой помощи, фото: "тело нашли в выгребной яме"
Победитель "Голосу країни" Лазановский, которому подарили квартиру в новостройке, взмолился о помощи: "Людоньки"
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
В горздраве уверяют, что ситуация находится под контролем.
«Мест с кислородом пока хватает, однако одесситам все же лучше вакцинироваться, пока не начался сезон вирусных инфекций — прививка дает возможность перенести пик заболевания без осложнений», - говорится в публикации. По последним данным, в опорных больницах 108 коек с кислородом. Реанимационные койки тоже есть.
Напоминаем, населенные пункты Одесской области уже закрыли на карантин: известно где
Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин
Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика