В Одессе началась новая волна эпидемии коронавируса

Волонтеры утверждают, что из-за высоких темпов заболеваемости закончились места в реанимациях. Теперь больных в критическом состоянии попросту некуда везти. К тому же в городских больницах уже начали заканчиваться стационарные места.

Так, в отделениях Covid-19 одесской "инфекционки" нет мест в женских палатах. Еще одна острая нехватка – медицинский персонал. Врачей, а особенно реаниматологов и инфекционистов, не хватает во многих медицинских учреждениях.

Изданию « Думская » удалось разузнать, что на самом деле происходит в городе. Журналисты обратились за комментарием в Департамент здравоохранения и получили ответ.

В горздраве уверяют, что ситуация находится под контролем.

«Мест с кислородом пока хватает, однако одесситам все же лучше вакцинироваться, пока не начался сезон вирусных инфекций — прививка дает возможность перенести пик заболевания без осложнений», - говорится в публикации. По последним данным, в опорных больницах 108 коек с кислородом. Реанимационные койки тоже есть.

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