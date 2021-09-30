В Одесской области за сутки коронавирусом заразился 752 человека

Такие данные приводит официальный сайт Минздрава Украины, передает Politeka.net.

Так, за минувшие сутки на территории Одесской области обнаружили 752 новый случай заболевания ковидом, общее количество достигло 153 627 человека.

В течение суток от коронавируса умерли 3 человека (всего — 3256), выздоровели — 157 (всего — 141 938).

Одесская область на четвертом месте в Украине по количеству новых случаев коронавируса за сутки.

Лидирует по уровню заболеваемости Харьковская область, на втором месте — Львовская, а на третьем — Днепропетровская.

Нужно отметить, что количество случаев в Одессе и области стремительно растет. С 1 по 28 сентября суточное число заболевших в регионе выросло втрое, а число госпитализированных - вчетверо. Пика заболеваемости медики ожидают к ноябрю. При этом на протяжении октября статистика может вырасти еще в 2-3 раза.

Между тем, в опорных городских больницах для лечения COVID осталось лишь 87 свободных коек. Далее Горздраву придется задействовать другие клиники и отделения. Из-за этого могут пострадать интересы плановых больных.

Напоминаем, населенные пункты Одесской области уже закрыли на карантин: известно где

Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии на Одесчине, реанимации забиты: тревожное заявление

Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика