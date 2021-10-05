В Одеській області під час страшної пожежі в приватному будинку загинула жінка.

Примітно, що загоряння ніхто не гасив, вогонь самоліквідувався.

Надзвичайна подія трапилася напередодні в селі Долинське Подільського району.

Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС , поліція повідомила рятувальникам, що у вказаному селі на пожежі виявлено тіло жінки без будь-яких ознак життя.

Пожежно-рятувальний підрозділ, як з'ясувалося, ніхто не викликав. Вогонь згас самостійно.

"Після аналізу з'ясувалося, що ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем», - йдеться в повідомленні.

Ще один випадок мав місце в Ізмаїлі Одеської області.

Під час пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку опіки отримав чоловік похилого віку.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що відбулось загоряння домашнього майна в квартирі на площі 9 кв. м.

Пенсіонера відвезли по "швидкій" в лікарню, його стан важкий.

Причина пожежі встановлюється.

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