В Одеській області під час страшної пожежі в приватному будинку загинула жінка.
Примітно, що загоряння ніхто не гасив, вогонь самоліквідувався.
Надзвичайна подія трапилася напередодні в селі Долинське Подільського району.
Як розповіли в прес-службі регіонального
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Пожежно-рятувальний підрозділ, як з'ясувалося, ніхто не викликав. Вогонь згас самостійно.
"Після аналізу з'ясувалося, що ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем», - йдеться в повідомленні.
Ще один випадок мав місце в Ізмаїлі Одеської області.
Під час пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку опіки отримав чоловік похилого віку.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що відбулось загоряння домашнього майна в квартирі на площі 9 кв. м.
Пенсіонера відвезли по "швидкій" в лікарню, його стан важкий.
Причина пожежі встановлюється.
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