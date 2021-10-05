В Одесской области во время страшного пожара в частном доме погибла женщина.
Примечательно, что возгорание никто не тушил, огонь самоликвидировался.
ЧП случилось накануне в селе Долинское Подольского района.
Как рассказали в пресс-службе регионального
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Пожарно-спасательное подразделение, как выяснилось, никто не вызывал. Огонь погас самостоятельно.
"После анализа выяснилось, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.
Еще один случай имел место в Измаиле Одесской области.
Во время пожара в пятиэтажном жилом доме ожоги получил пожилой мужчина.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание домашнего имущества в квартире на площади 9 кв. м.
Пенсионера увезли по "скорой" в больницу, его состояние тяжелое.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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