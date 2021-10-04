Іноземне судно порушило державний кордон.
Суховантаж "Rahaf Moon" з відкритим кордоном здійснював перехід з одного українського порту в інший для завантаження, передає "poragovorit".
Перед заходом з Чорного моря в Дунай, капітан судна вирішив скористатися більш знайомим йому шляхом. Такий маневр передбачав перехід з територіального моря України в сусідні румунські води.
Змінивши маршрут, капітан судна відразу привернув увагу прикордонників.
На виході з Дунаю у внутрішні води України катер Морської охорони зупинив судно-порушника.
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За результатами опитування капітана судна було з'ясовано, що злочинного наміру не було, свою провину капітан визнав.
Нещодавно повідомлялося, що в Чорному морі біля берегів Одеси утворилася величезна бура пляма
Масштабне забруднення помітили в районі 10-ї станції Великого фонтану біля готелю "Марістелла" відразу після зливи.
Одному з одеситів вдалося зняти відео з безпітотніка. Його він розмістив в мережі і після цього ролик викликав справжній ажіотаж.
Зазначимо, що одеська мерія поки ніяк не відреагувала на брудну пляму. Також мовчать екологи.
Немає інформації про причини і джерела такого великого викиду бруду в море.
Нагадаємо, що Одесу затопило проливним дощем, відео нещастя: "річки на вулицях і" душ"в маршрутках"
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