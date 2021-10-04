Іноземне судно порушило державний кордон.

Суховантаж "Rahaf Moon" з відкритим кордоном здійснював перехід з одного українського порту в інший для завантаження, передає "poragovorit".

Перед заходом з Чорного моря в Дунай, капітан судна вирішив скористатися більш знайомим йому шляхом. Такий маневр передбачав перехід з територіального моря України в сусідні румунські води.

Змінивши маршрут, капітан судна відразу привернув увагу прикордонників.

На виході з Дунаю у внутрішні води України катер Морської охорони зупинив судно-порушника.

За результатами опитування капітана судна було з'ясовано, що злочинного наміру не було, свою провину капітан визнав.

Нещодавно повідомлялося, що в Чорному морі біля берегів Одеси утворилася величезна бура пляма

Масштабне забруднення помітили в районі 10-ї станції Великого фонтану біля готелю "Марістелла" відразу після зливи.

Одному з одеситів вдалося зняти відео з безпітотніка. Його він розмістив в мережі і після цього ролик викликав справжній ажіотаж.

Зазначимо, що одеська мерія поки ніяк не відреагувала на брудну пляму. Також мовчать екологи.

Немає інформації про причини і джерела такого великого викиду бруду в море.

Нагадаємо, що Одесу затопило проливним дощем, відео нещастя: "річки на вулицях і" душ"в маршрутках"

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