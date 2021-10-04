Иностранное судно нарушило государственную границу.

Сухогруз "Rahaf Moon" с открытой границей осуществлял переход из одного украинского порта в другой для загрузки, передает "poragovorit".

Перед заходом из Черного моря в Дунай, капитан судна решил воспользоваться более знакомым ему путем. Такой маневр предусматривал переход из территориального моря Украины в соседние румынские воды.

Изменив маршрут, капитан судна сразу привлек внимание пограничников.

На выходе из Дуная во внутренние воды Украины катер морской охраны остановил судно-нарушитель.

По результатам опроса капитана судна было выяснено, что преступного умысла не было, свою вину капитан признал.

Недавно сообщалось, что в Черном море у берегов Одессы образовалось огромное бурое пятно

Масштабное загрязнение заметили в районе 10-й станции Большого Фонтана возле отеля «Маристелла» сразу после ливня.

Одному из одесситов удалось заснять видео с беспитотника. Его он разместил в сети и после этого ролик вызвал настоящий ажиотаж.

Отметим, что одесская мэрия пока никак не отреагировала на грязное пятно. Также молчат экологи.

Нет информации о причинах и источниках такого большого выброса грязи в море.

Напомним, что Одессу затопило проливным дождем, видео несчастья: "реки на улицах и "душ" в маршрутках"

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