В Одесі водій маршрутки замкнув двері і проїхав зупинки.

У салоні мікроавтобуса пасажири почали панікувати і кричати.

За словами очевидців, в салоні хтось розпилив перцевий балончик на водія.

"У 148 маршрутці водила не відкривав двері і проїжджав зупинки, в результаті одному з пасажирів прийшла дуже ах**ьная (ні) ідея в повному салоні людей залити його балоном, чудовий аромат зацінили всі", - йдеться в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

"Платити треба, я там брала участь і бачила скільки людей вийшло і не заплатило з заднього майданчика", "їжджу на 148 кожен день, і вічно одна і та ж проблема - передаю "на зупинці", бонусом їду ще три, тому що комусь цікавіше по телефону поговорити або з подружкою на передньому сидінні", "та давно потрібно міняти ці маршрутки, і робити нормальні автобуси з графіком, як у всьому світі. А не цей кам'яний вік", - пишуть одесити в мережі.

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