Езда в обычной одесской маршрутке - серьёзное испытание

Не знаешь, доедешь ли до остановки в порядке или же что-то приключится по дороге.

Так, в пригороде Одессы маршрутка с пассажирами слетела в кювет и едва не перевернулась. ЧП произошло на выходных на Окружной дороге в районе аквапарка. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо» и показали кадры с места, пишет Politeka.net.

По их словам, водитель №72 маршрутки хотел объехать пробку по обочине, но идея оказалась неудачной.

Транспорт слетел с дороги и едва не перевернулся.

Пассажирам пришлось выталкивать маршрутку на дорогу.

К счастью, никто серьезно не пострадал.

Напомним, что уже на этой неделе в Одессе проезд в городских маршрутках подорожает на треть.

С 15 сентября этого года стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 7 до 10 гривен.

Последний раз цену за проезд в одесских маршрутках поднимали с пяти до семи гривен в январе 2018 года.

Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры

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