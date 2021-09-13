Езда в обычной одесской маршрутке - серьёзное испытание
Не знаешь, доедешь ли до остановки в порядке или же что-то приключится по дороге.
Так, в пригороде Одессы маршрутка с пассажирами слетела в кювет и едва не перевернулась. ЧП произошло на выходных на Окружной дороге в районе аквапарка. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо» и показали кадры с места, пишет Politeka.net.
По их словам, водитель №72 маршрутки хотел объехать пробку по обочине, но идея оказалась неудачной.
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Транспорт слетел с дороги и едва не перевернулся.
Пассажирам пришлось выталкивать маршрутку на дорогу.
К счастью, никто серьезно не пострадал.
Напомним, что уже на этой неделе в Одессе проезд в городских маршрутках подорожает на треть.
С 15 сентября этого года стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 7 до 10 гривен.
Последний раз цену за проезд в одесских маршрутках поднимали с пяти до семи гривен в январе 2018 года.
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
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