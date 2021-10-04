В Одессе водитель маршрутки запер двери и проехал остановки.
В салоне микроавтобуса пассажиры началали паниковать и кричать.
По словам очевидцев, в салоне кто-то распылил перцовый баллончик на водителя.
"В 148 маршрутке водила не открывал дверь и проезжал остановки, в итоге одному из пассажиров пришла очень ах**ьная (нет) идея в полном салоне людей залить его баллоном, чудесный аромат заценили все", - говорится в сообщении.
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Видео можно увидеть здесь.
"Платить надо , я там участвовала и видела сколько людей вышло и не заплатило с задней площадки", "Езжу на 148 каждый день, и вечно одна и та же проблема - передаю "на остановке", бонусом еду ещё три, потому что кому-то интереснее по телефону поговорить или с подружкой на переднем сиденьи", "Та давно нужно менять эти маршрутки, и делать нормальные автобусы с графиком, как во всем мире. А не этот каменый век", - пишут одесситы в сети.
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
Как сообщала Politeka, маршрутка с пассажирами слетела с дороги вблизи Одессы: "Водитель хотел объехать пробку"
Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта