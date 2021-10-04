В Одеській області зафіксували сотні нових випадків ковіду

Про це йдеться на сайті МОЗ України.

Так, за останню добу На Одещині виявлено 215 нових випадків зараження ковідом. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії склала 155 871. Всього померло в регіоні від цієї хвороби 3 307 (+2 за минулу добу) людини.

По Україні зафіксовано 2 460 010 (+4 821) випадків зараження. 56 889 (+114) осіб померло, 2 264 523 (+1 116) одужали.

До слова, в МОЗ приготували нові "сюрпризи" для тих одеситів, які відмовляються від вакцинації

Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.

Під час карантину роботодавці зобов'язані будуть усувати від роботи всіх невакцинованих співробітників без збереження зарплати, але зі збереженням місця роботи.

Також Ляшко озвучив перелік професії, які підлягають обов'язковій вакцинації.

«У наказі чітко визначено перелік професій. Це все педагоги, незалежно від спеціалізації закладу - Ясла, садочки, школи, профтехучилища або вузи, працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств та їх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій-обласні, міські та районні" - повідомив він»

Міністр охорони здоров'я зазначив, що відповідний закон набуде чинності найближчим часом.

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