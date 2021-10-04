В Одесской области зафикфировали сотни новых случаев ковида

Об этом говорится на сайте МОЗ Украины.

Так, за последние сутки на Одесчине выявлено 215 новых случаев заражения ковидом. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 155 871. Всего умерло в регионе от этой болезни 3 307 (+2 за прошлые сутки) человека.

По Украине зафиксировано 2 460 010 (+4 821) случаев заражения. 56 889 (+114) человек умерло, 2 264 523 (+1 116) выздоровели.

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Об этом сообщил министр Виктор Ляшко.

Во время карантина работодатели обязаны будут отстранять от работы всех невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.

Также Ляшко озвучил перечень профессии, которые подлежат обязательной вакцинации.

«В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, вне зависимости от специализации заведения - ясли, сады, школы, профтехучилища или ВУЗы, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций - областные, городские и районные» – сообщил он.

Министр здравоохранения отметил, что соответствующий закон вступит в силу в ближайшее время.

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