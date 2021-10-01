Синоптики поділилися своїм прогнозом про те, якою буде погода в перший вихідний жовтень
Стартував другий місяць осені. Він почався з відчутного похолодання і перших заморозків на грунті.
Зниження температури обумовлено впливом холодного антициклону "Ліоба", який прийшов з Арктики.
За прогнозами Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в суботу 2 жовтня в небі не буде ні хмарки. Також синоптики не прогнозують опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі складе 6-8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 14-16 градусів в позначкою плюс.
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По Одеській області очікується сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду
Температура вночі 3-8 °С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2 °C, вдень 13-18 °C.
На автошляхах області видимість хороша.
У неділю, 3 жовтня, весь день небо в Одесі буде ясним, І хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 3-8 °C тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2 °C, вдень 13-18 °C.
Нагадаємо, що антициклон з Арктики накриє Одесу: названа дата, коли тепло остаточно покине Регіон
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