Синоптики поделились своим прогнозом о том, какой будет погода в первый выходной октябрь

Стартовал второй месяц осени. Он начался с ощутимого похолодания и первых заморозков на грунте.

Понижение температуры обусловлено влиянием холодного антициклона «Лиоба», который пришел из Арктики.

По прогнозам Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в субботу 2 октября в небе не будет ни облачка. Также синоптики не прогнозируют осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 6-8 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до 14-16 градусов в отметкой плюс.

По Одесской области ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду

Температура ночью 3-8 °С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °C, днем 13-18 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 3 октября, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 3-8 °C тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °C, днем 13-18 °C.

Напомним, что антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион