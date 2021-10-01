Синоптики поделились своим прогнозом о том, какой будет погода в первый выходной октябрь
Стартовал второй месяц осени. Он начался с ощутимого похолодания и первых заморозков на грунте.
Понижение температуры обусловлено влиянием холодного антициклона «Лиоба», который пришел из Арктики.
По прогнозам Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в субботу 2 октября в небе не будет ни облачка. Также синоптики не прогнозируют осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит 6-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-16 градусов в отметкой плюс.
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По Одесской области ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду
Температура ночью 3-8 °С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °C, днем 13-18 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 3 октября, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 3-8 °C тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2 °C, днем 13-18 °C.
Напомним, что антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион
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