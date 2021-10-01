Через них понад 500 бездомних залишилися виживати в жахливих умовах

В Одесі чиновниця у змові з директором будівельної фірми обікрали бездомних тварин з притулку "Ковчег"

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Директор будівельної компанії, з яким було укладено договір на ремонт комунального об'єкта, з утримання безпритульних тварин, вніс до акта виконаних робіт "липові" відомості. А начальниця одного з відділів управління капбудівництва міськради, підписала цей документ.

В результаті змови, присвоєно понад 668 000 гривень з міського бюджету.

Через дії підозрюваних, повідомляють в поліції, понад 500 бездомних покалічених тварин залишилися виживати в жахливих умовах.

До суду вже направлено обвинувальний висновок щодо фігурантів, обвинувачених у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів.

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