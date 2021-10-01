В Одессе чиновница в сговоре с директором строительной фирмы обокрали бездомных животных из приюта «Ковчег»

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Директор строительной компании, с которым был заключен договор на ремонт коммунального объекта, по содержанию бездомных животных, внес в акт выполненных работ "липовые" сведения. А начальница одного из отделов Управления капстроительства горсовета, подписала этот документ.

В результате сговора, присвоены более 668 000 гривен из городского бюджета.

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Из-за действий подозреваемых, сообщают в полиции, более 500 бездомных искалеченных животных остались выживать в ужасных условиях.

В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении фигурантов, обвиняемых в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств.

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