В Одессе чиновница в сговоре с директором строительной фирмы обокрали бездомных животных из приюта «Ковчег»
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Директор строительной компании, с которым был заключен договор на ремонт коммунального объекта, по содержанию бездомных животных, внес в акт выполненных работ "липовые" сведения. А начальница одного из отделов Управления капстроительства горсовета, подписала этот документ.
В результате сговора, присвоены более 668 000 гривен из городского бюджета.
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Из-за действий подозреваемых, сообщают в полиции, более 500 бездомных искалеченных животных остались выживать в ужасных условиях.
В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении фигурантов, обвиняемых в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств.
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