В Одессе разворовывали деньги, предназначенные для ремонта интерната
Двух участников схемы уже задержали правоохранители, а прокуроры направили в суд обвинительные акты. Об этом
Отмечается, что директор подрядной компании и инженер технадзора раскрадывали деньги, которые выделили из бюджета на ремонт одесской школы для детей с проблемами слуха.
По данным следствия, инженер и подрядчик внесли в акты о выполненных строительные работы недостоверные сведения относительно объемов работ и их стоимости, после чего подписали документы.
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В частности, правоохранители выяснили, что по договору подряда в интернате должны были отремонтировать участки кровли, которые разломились и упали на чердак школы в результате аварийной ситуации.
В итоге был нанесен ущерб на почти 50 тысяч гривен. Если их вину докажут, что директору и инженеру грозит до 8 лет лишения свободы.
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