В Одессу приехали люди с фальшивыми деньгами
Так, правоохранители задержали двух фальшивомонетчиков, которые скупали валюту за границей, а после сбывали ее в Украине, передает Politeka.net
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 25-летний россиянин, поселившись в Киеве, для быстрого обогащения решил заняться сделками по продаже фальшивых долларов. В качестве партнера он выбрал киевлянина на год старше себя.
«Одна из преступных сделок, которую провернули молодые люди и которую задокументировали правоохранители, была с двадцатью фальшивыми купюрами номиналом пятьдесят долларов", – рассказали в полиции.
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Во время обысков силовики изъяли вещественные доказательства – поддельные деньги, мобильные телефоны, банковские карты и т.д.
В тоже время в пресс-службе СБУ дополнили, что организатор схемы — гражданин РФ, фигурирует в санкционных списках СНБО и считается «криминальным авторитетом».
Фальшивомонетчикам объявили о подозрении в приобретении, перевозке, хранении и сбыте поддельных денег по предварительному сговору, фигурантов поместили под стражу.
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