В Одесской области глава суда со своим сообщником адвокатом занимались мошенничеством
Как сообщили в
Как выяснилось, председатель суда при посредничестве адвоката пообещал жителю Одесской области обеспечить принятие другим судьей положительного решения.
«Ранее гражданская жена гражданина уже выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако, в определенные сроки деньги не были перечислены, поэтому она обратилась в суд о восстановлении сроков предъявления исполнительного документа», - рассказали в ГБР.
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Примечательно, что сначала судья и адвокат хотели получить 700 тыс. гривен и вымагали эти деньги от гражданина, но затем уменьшили сумму до 6 тысяч долларов.
ГБР задокументировало передачу 3,5 тыс. долларов. Адвоката поймали, когда он получал 2,5 тысячи долларов.
Если вину судьи и адвоката докажут, им грозит до 3 лет тюрьмы
Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"
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