В Одессе орудовала хитрая мошенница, которая выманила у доверчивых людей свыше миллиона гривен
О ее похождениях рассказали одесские правоохранители передает Politeka.net.
Одесситка уверяла пострадавших, что может купить на аукционе автомобили из США и переправить их в Украину. Полученную предоплату она тратила на собственные нужды, не собираясь выполнять обещанное.
Чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов, мошенница имитировала предпринимательскую деятельность: арендовала офис, в котором якобы предоставляла полный пакет услуг по подбору, перевозке и растаможке авто «под ключ».
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Средства женщина получала как наличными, так и переводом на банковские карточки.
Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. Копы вычислили аферистку и задержали.
Теперь ей грозит до 8 лет заключения.
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