В Одессе орудовала хитрая мошенница, которая выманила у доверчивых людей свыше миллиона гривен

О ее похождениях рассказали одесские правоохранители передает Politeka.net.

Одесситка уверяла пострадавших, что может купить на аукционе автомобили из США и переправить их в Украину. Полученную предоплату она тратила на собственные нужды, не собираясь выполнять обещанное.

Чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов, мошенница имитировала предпринимательскую деятельность: арендовала офис, в котором якобы предоставляла полный пакет услуг по подбору, перевозке и растаможке авто «под ключ».

Средства женщина получала как наличными, так и переводом на банковские карточки.

Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. Копы вычислили аферистку и задержали.

Теперь ей грозит до 8 лет заключения.

Ранее мы писали, в Одесской области под суд пойдет сотрудница миграционной службы за то, что брала взятки.

Так, заведующая одного из районных секторов Государственной миграционной службы попала на «горячем». Она требовала 1000 долларов у гражданина Таджикистана для ускорения оформления ему гражданства.

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