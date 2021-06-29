Пассажиров предупредили, что в общественном транспорте Одессы орудуют лжекондукторы
Одного их них поймали в трамвае №22, который курсирует от Слободки на Лузановку. Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса- Инфо», передает Politeka.net.
По словам пассажиров, мужчина зашёл в трамвай и начал собирать деньги с людей.
“Я ехал с остановки Маловского, контролера не было, не было его до Продмаша, а там появился этот человек и стал собирать деньги за проезд. Когда я поинтересовался кто он и откуда взялся, он сказал "да я сел на седьмой", на мой ответ что я его не наблюдал с начала нашего пути и все услышав мои слова, в салоне не стали платить. На Лузановке вагоновожатая сказала ему "Саша уходи", - рассказал один из пассажиров этого трамвая.
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Он также показал, как выглядит лжекондуктор, чтобы предупредить других людей от мошенничества.
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