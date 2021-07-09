Шесть дельцов присваивали землю в курортной зоне под Одессой для дальнейшей перепродажи
За земельные махинации в особо крупных размерах они предстанут перед судом. Об этом сообщили на
Установлено, что в 2018 году группа лиц - жители Одесской, Донецкой и Черкасской областей - сговорилась с целью завладения земельными наделами, расположенными в курортной зоне Одесской области.
Соучастники предоставляли в Государственный кадастрового реестра поддельные документы на получение участка на территории Малиновский поселкового совета.
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Далее, на подставных лиц регистрировалось право собственности на выделенное недвижимое имущество и в дальнейшем продавали землю добросовестным покупателям.
Оперативники провели обыски, во время которых изъяты документы и бланки, печати и штампы, мобильные телефоны и «черновые» записи.
Если их вину признает суд, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество и фальсификацию документов.
Напомним, что глава суда и адвокат разыграли аферу на Одесчине: "хотели получить 700 тысяч и..."
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