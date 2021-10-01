Одеських водіїв попередили про нові види штрафу, пов'язані з порушенням ПДР
Починаючи з 1 жовтня в Україні водії зобов'язані включати ближнє світло фар або денні ходові вогні під час руху за межами міста і населених пунктів. Про це попередив на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net.
Ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання в будь-який час доби.
Водіям, які проігнорували це правило поліцейські випишуть штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.
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Для того, щоб скористатися привілеєм потрібно носити з собою covid-сертифікат з QR-кодом для перевірки правоохоронцями справжності документа.
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