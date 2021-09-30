Вакцинированным одесситам правительство обещает дать больше привилегий, нежели тем, кто отказывается от прививки
В Украине уже разработали специальное программное обеспечение, с помощью которого полицейские будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Пока Одесская область пребывает в «желтой зоне» карантина, но как только в стране объявят локдаун, то ограничений у привитых от короновируса будет меньше, чем у тех, кто отказывается от иммунизации.
Для того, чтобы воспользоваться привилегией нужно носить с собой COVID-сертификат с QR-кодом для проверки правоохранителями подлинности документа.
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В полиции пообещали, что через несколько дней этот процесс полностью наладится и проверка сертификатов о вакцинации будет проходить примерно так, как сейчас это происходит с водительскими удостоверениями.
Напомним, что сейчас Одесская область на четвертом месте в Украине по количеству новых случаев коронавируса за сутки.
Нужно отметить, что количество случаев в Одессе и области стремительно растет. С 1 по 28 сентября суточное число заболевших в регионе выросло втрое, а число госпитализированных - вчетверо. Пика заболеваемости медики ожидают к ноябрю. При этом на протяжении октября статистика может вырасти еще в 2-3 раза.
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