В Украине вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, в среду, 22 сентября.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что это касается в первую очередь работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций.
«Вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций», — сообщил он.
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Также на заседании Кабмина было определено, что за подделку COVID-сертификатов вводится уголовная ответственность: штраф до 170 тыс.грн или 3 года лишения свободы.
В Одесской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом.
По состоянию на 22 сентября, в регионе зарегистрировано 442 новых пациента, у которых подтвердили COVID-19.
Также за минувшие сутки в Одесской области было зафиксировано 145 пациентов, которые считаются выздоровевшими.
К сожалению, не справились с болезнью и скончались от осложнении, вызванных ковид, 3 пациента.
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