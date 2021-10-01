Одесских водителей предупредили о новых видах штрафа, связанных с нарушением ПДД
Начиная с 1 октября в Украине водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения за пределами города и населенных пунктов. Об этом предупредил на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net.
Это требование правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток.
Водителям, проигнорировавшим это правило полицейские выпишут штраф в размере от 425 до 510 гривен.
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