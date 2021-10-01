Одесских водителей предупредили о новых видах штрафа, связанных с нарушением ПДД

Начиная с 1 октября в Украине водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения за пределами города и населенных пунктов. Об этом предупредил на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net.

Это требование правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток.

Водителям, проигнорировавшим это правило полицейские выпишут штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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В Украине уже разработали специальное программное обеспечение, с помощью которого полицейские будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду.

Для того, чтобы воспользоваться привилегией нужно носить с собой COVID-сертификат с QR-кодом для проверки правоохранителями подлинности документа.

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