В Одесской области водитель грузовика погиб под колесами своего транспорта
Жуткий инцидент случился в селе Десантное Измаильского района. Об этом сообщает
32-летний местный житель ехал за рулем собственного автомобиля марки "ГАЗ" по дороге на окраине села.
Во время движения при неизвестных обстоятельствах водитель не удержался и выпал из кабины. Мужчина угодил под колеса самосвала, который далее самостоятельно продолжал движение.
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В результате полученных травм он скончался на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее мы писали, водитель иномарки на большой скорости залетел под грузовик и погиб.
Смертельное ДТП случилось в последний день сентября на трассе Киев-Одесса.
«Водитель Honda на большой скорости залетел под фуру. Все летально», - прокомментировали в публикации.
На кадрах видно, что после столкновения с грузовиком легковушка почти полностью залетела под транспорт.
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