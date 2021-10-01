В Одесской области водитель грузовика погиб под колесами своего транспорта

Жуткий инцидент случился в селе Десантное Измаильского района. Об этом сообщает Думская с отсылкой на свои источники в полиции.

32-летний местный житель ехал за рулем собственного автомобиля марки "ГАЗ" по дороге на окраине села.

Во время движения при неизвестных обстоятельствах водитель не удержался и выпал из кабины. Мужчина угодил под колеса самосвала, который далее самостоятельно продолжал движение.

В результате полученных травм он скончался на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Смертельное ДТП случилось в последний день сентября на трассе Киев-Одесса.

«Водитель Honda на большой скорости залетел под фуру. Все летально», - прокомментировали в публикации.

На кадрах видно, что после столкновения с грузовиком легковушка почти полностью залетела под транспорт.

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