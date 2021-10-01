Студентам, які проживають в гуртожитках, погрожують відключити газові плити
Йдеться про гуртожитки Одеського національного університету,
Причина банальна - вуз не зміг закупити паливо по 25 грн за куб.якщо вірити даним сервісу ProZorro, за таку ціну не знайшлося пропозицій, і торги 27 вересня на закупівлю газу ОНУ не відбулися.
Зазначимо, що студентів вже попередили, що відключити газ у гуртожитках можуть вже сьогодні, 1 жовтня.
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А закупити паливо адміністрація навчального закладу знову спробує 18 жовтня, щоправда, вже по 35 грн. за куб.
За даними ЗМІ, з такою ж проблемою зіткнувся Одеський технологічний університет – вуз не зміг закупити газ по 22 гривні, і 4 жовтня проведе повторні торги, запропонувавши 32 грн. за кубометр.
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