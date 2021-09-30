На взятке поймали директора учебного заведения в Одесской области
Он требовал деньги у студента, а взамен обещал успешную сдачу сессии.
В случае отказа директор угрожал отчислением. Об этом
Полицейские задержали руководителя учебного заведения прмо на «горячем», когда он получил четыре тысячи гривен неправомерной выгоды.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Евровидения", врачи сделали все возможное: "Такой молодой..."
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Кухни", подробности трагедии: "на 52-м году жизни..."
Дикусар сделал признание после эфира "Танців з зірками", зацепив экс-партнершу Сумскую: "За твои слова..."
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
Сейчас директора поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, в Одесской области под суд пойдет сотрудница миграционной службы за то, что брала взятки.
Так, заведующая одного из районных секторов Государственной миграционной службы попала на «горячем». Она требовала 1000 долларов у гражданина Таджикистана для ускорения оформления ему гражданства.
Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"
Также Politeka сообщала, полицейских задержали в Одессе, фото: "требовали 2 тысячи долларов за..."