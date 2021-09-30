Его уже задержали

На взятке поймали директора учебного заведения в Одесской области

Он требовал деньги у студента, а взамен обещал успешную сдачу сессии.

В случае отказа директор угрожал отчислением. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Полицейские задержали руководителя учебного заведения прмо на «горячем», когда он получил четыре тысячи гривен неправомерной выгоды.

Сейчас директора поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, в Одесской области под суд пойдет сотрудница миграционной службы за то, что брала взятки.

Так, заведующая одного из районных секторов Государственной миграционной службы попала на «горячем». Она требовала 1000 долларов у гражданина Таджикистана для ускорения оформления ему гражданства.

Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"

Также Politeka сообщала, полицейских задержали в Одессе, фото: "требовали 2 тысячи долларов за..."