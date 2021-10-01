Студентам, проживающим в общежитиях, грозятся отключить газовые плиты

Речь идет об общежитиях Одесского национального университета, пишет Украинская служба информации.

Причина банальна — вуз не смог закупить топливо по 25 грн за куб. Если верить данным сервиса ProZorro, за такую цену не нашлось предложений, и торги 27 сентября на закупку газа ОНУ не состоялись.

Отметим, что студентов уже предупредили, что отключить газ в общежитиях могут уже сегодня, 1 октября.

А закупить топливо администрация учебного заведения снова попробует 18 октября, правда, уже по 35 грн. за куб.

По данным СМИ, с такой же проблемой столкнулся Одесский технологический университет – вуз не смог закупить газ по 22 гривны, и 4 октября проведет повторные торги, предложив 32 грн. за кубометр.

Ранее мы писали, в Одессе развернули свою деятельность газовые мошенники

Горожанам обещают за вознаграждение списать долги по оплате поставок топлива. Компания «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» предупреждает о действиях преступников.

Напомним, что одесских студентов вынуждают вакцинироваться, заявление ректора: "Если они хотят..."

Как сообщала Politeka, директор одесского ВУЗа обогатился за счет студентов, детали: "Угрожал отчислением и..."

Также Politeka писала, на газовые мошенники разгулялись в Одессе, видео: "Кто поведется - заплатит дважды"