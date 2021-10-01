Студентам, проживающим в общежитиях, грозятся отключить газовые плиты
Речь идет об общежитиях Одесского национального университета,
Причина банальна — вуз не смог закупить топливо по 25 грн за куб. Если верить данным сервиса ProZorro, за такую цену не нашлось предложений, и торги 27 сентября на закупку газа ОНУ не состоялись.
Отметим, что студентов уже предупредили, что отключить газ в общежитиях могут уже сегодня, 1 октября.
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А закупить топливо администрация учебного заведения снова попробует 18 октября, правда, уже по 35 грн. за куб.
По данным СМИ, с такой же проблемой столкнулся Одесский технологический университет – вуз не смог закупить газ по 22 гривны, и 4 октября проведет повторные торги, предложив 32 грн. за кубометр.
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