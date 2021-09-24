В Одессе развернули свою деятельность газовые мошенники

О новом способе обмана, а также как не попасть на удочку аферистов говорится в сюжете телеканала «Круг» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Горожанам обещают за вознаграждение списать долги по оплате поставок топлива. Компания «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» предупреждает о действиях преступников.

Неизвестные мошенники от имени компании предлагают списать долги. Деньги предлагают пересылать на банковскую карточку.

Кто поведется на обман заплатит дважды, - преступникам и компании по настоящему счету.

В компании напоминают, что оплата принимается только на счет юридического лица, который указан на официальном сайте или в распечатанной квитанции.

Платить нужно через личный кабинет потребителей на сайте компании, через мобильное приложение, в отделении любого банка или платежном терминале.

Напомним, что в одесском трамвае орудует мошенник, видео: "заходит в транспорт и собирает..."

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