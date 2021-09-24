В Одессе развернули свою деятельность газовые мошенники
О новом способе обмана, а также как не попасть на удочку аферистов говорится в
Горожанам обещают за вознаграждение списать долги по оплате поставок топлива. Компания «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» предупреждает о действиях преступников.
Неизвестные мошенники от имени компании предлагают списать долги. Деньги предлагают пересылать на банковскую карточку.
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Кто поведется на обман заплатит дважды, - преступникам и компании по настоящему счету.
В компании напоминают, что оплата принимается только на счет юридического лица, который указан на официальном сайте или в распечатанной квитанции.
Платить нужно через личный кабинет потребителей на сайте компании, через мобильное приложение, в отделении любого банка или платежном терминале.
Напомним, что в одесском трамвае орудует мошенник, видео: "заходит в транспорт и собирает..."
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