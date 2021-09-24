Студенты одесских вузов, проживающие в общежитиях, склоняют прививаться от COVID-19
Об этом сообщил председатель совета ректоров вузов Одесской области и руководитель экологического университета Сергей Степаненко местным СМИ. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Что касается требований по поводу проживания в общежитиях, в местах массового скопления студентов, то я знаю, что студенты всё-таки должны постепенно вакцинироваться», - говорит ректор.
Степаненко отметил, что в его университете приняли такое решение, чтобы не допустить вспышки заболевания.
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В тоже время с 23 сентября почти все вузы Одессы перешли на дистанционное обучение. Это связанно с тем, что ни в одном высшем учебном заведении региона нет 80% вакцинированных сотрудников.
"Мы работаем с применением дистанционных методов обучения уже полтора года. Мы были знакомы с нововведениями заранее, поэтому все проходит, скажем так, в штатном режиме", - заявил ректор.
Напомним, что школьников передумали отправлять на дистанционку, новое решение
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