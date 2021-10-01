В Одесі важко поранили футбольного суддю

Арбітр чемпіонату України Андрій Лисаковський отримав кульове поранення з рушниці, зараз він у комі.

Все сталося під час візиту до матері, до якої Лисаковський приїхав на пару днів погостювати.

За інформацією поліції, в нього стріляв з рушниці неадекватний сусід.

Про причини події нічого не відомо. Чоловіка госпіталізували в міську лікарню на Слобідці.

Через поранення у нього вражені селезінка, легеня і кишечник. Лікарі вже видалили селезінку, проте після операції суддя не прийшов до тями.

Друзі та родичі просять здати кров для порятунку його життя.

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Відомо, що хлопцеві 19 років. Служити в Національній гвардії він почав зовсім давно. Проходив службу в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського. До Одеси гвардієць приїхав всього за кілька годин до події із Запоріжжя.

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