В Одесі важко поранили футбольного суддю
Арбітр чемпіонату України Андрій Лисаковський отримав кульове поранення з рушниці, зараз він у комі.
Все сталося під час візиту до матері, до якої Лисаковський приїхав на пару днів погостювати.
За інформацією поліції, в нього стріляв з рушниці неадекватний сусід.
Про причини події нічого не відомо. Чоловіка госпіталізували в міську лікарню на Слобідці.
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Через поранення у нього вражені селезінка, легеня і кишечник. Лікарі вже видалили селезінку, проте після операції суддя не прийшов до тями.
Друзі та родичі просять здати кров для порятунку його життя.
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Відомо, що хлопцеві 19 років. Служити в Національній гвардії він почав зовсім давно. Проходив службу в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського. До Одеси гвардієць приїхав всього за кілька годин до події із Запоріжжя.
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