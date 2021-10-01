В Одессе тяжело ранили футбольного судью
Арбитр чемпионата Украины Андрей Лисаковский получил пулевое ранение из ружья, сейчас он в коме.
Всё произошло во время визита к матери, к которой Лисаковский приехал на пару дней погостить.
По информации полиции, в него стрелял из ружья неадекватный сосед.
О причинах происшествия ничего не известно. Мужчину госпитализировали в городскую больницу на Слободке.
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Из-за ранения у него поражены селезёнка, лёгкое и кишечник. Врачи уже удалили селезенку, однако после операции судья не пришел в сознание.
Друзья и родственники просят сдать кровь для спасения его жизни.
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Известно, что парню 19 лет. Служить в Национальной гвардии он начал совсем давно. Проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского. В Одессу гвардеец приехал всего за несколько часов до происшествия из Запорожья.
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