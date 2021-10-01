У перший день жовтня в Одеській області зафіксували рекордну летальність від коронавірусу
Тривожне зведення оприлюднила прес-служба МОЗ України, пише Politeka.net.
За даними на ранок п'ятниці, 1 жовтня, в Одеській області виявлено 696 нових пацієнтів, у яких підтвердили зараження COVID-19. Всього захворілих з початку пандемії 154 тисячі 323 людини.
За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 27 осіб. Таких високих показників не реєструвалося з весни. Загальна кількість летальних випадків - 3 283.
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В цілому одужати вдалося 142 004 людям, 66 – за останні 24 години.
У мерії Одеси повідомили, що на ранок 1 жовтня в інфекційній лікарні міста з киснем вільно 48 місць, в міській лікарні №5 – 26.
Зазначимо, що у вересні добова кількість хворих в Одеській області зросла втричі, а кількість госпіталізованих - вчетверо. Піку захворюваності в Одесі очікують до листопада. При цьому протягом жовтня статистика може зрости ще в 2-3 рази.
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