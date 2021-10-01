В первый день октября в Одесской области зафиксировали рекордную летальность от коронавируса

Тревожную сводку обнародовала пресс-служба Минздрава Украины, пишет Politeka.net .

По данным на утро пятницы, 1 октября, в Одесской области выявлено 696 новых пациентов, у которых подтвердили заражение COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии 154 тысячи 323 человека.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончались 27 человек. Таких высоких показателей не регистрировалось с весны. Общее число летальных случаев - 3 283.

В общей сложности выздороветь удалось 142 004 людям, 66 – за последние 24 часа.

В мэрии Одессы сообщили, что на утро 1 октября в инфекционной больнице города с кислородом свободно 48 мест, в городской больнице №5 – 26.

Отметим, что в сентябре суточное число заболевших в Одесской области выросло втрое, а число госпитализированных - вчетверо. Пика заболеваемости в Одессе ожидают к ноябрю. При этом на протяжении октября статистика может вырасти еще в 2-3 раза.

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