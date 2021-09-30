Вакцинованим одеситам уряд обіцяє дати більше привілеїв, ніж тим, хто відмовляється від щеплення

В Україні вже розробили спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого поліцейські перевірятимуть covid-сертифікати за QR-кодом. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції України.

Поки Одеська область перебуває в "жовтій зоні" карантину, але як тільки в країні оголосять локдаун, то обмежень у щеплених від короновірусу буде менше, ніж у тих, хто відмовляється від імунізації.

Для того, щоб скористатися привілеєм потрібно носити з собою covid-сертифікат з QR-кодом для перевірки правоохоронцями справжності документа.

У поліції пообіцяли, що через кілька днів цей процес повністю налагодиться і перевірка сертифікатів про вакцинацію буде проходити приблизно так, як зараз це відбувається з водійськими посвідченнями.

Нагадаємо, що зараз Одеська область на четвертому місці в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.

Потрібно відзначити, що кількість випадків в Одесі та області стрімко зростає. З 1 по 28 вересня добова кількість хворих в регіоні зросла втричі, а число госпіталізованих - вчетверо. Піку захворюваності медики очікують до листопада. При цьому протягом жовтня статистика може зрости ще в 2-3 рази.

Нагадувати, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де

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