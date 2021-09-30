В Одесі на селищі Таїрова поліцейські роззброїли 17-річного хлопця

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net.

До інспекторів звернулися стривожені місцеві жителі і розповіли, що по вулиці Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом схожим на пістолет.

Поліцейські вирушили на його пошуки і незабаром затримали.

17-річний одесит був у стані сп'яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.

"Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце була викликана мати неповнолітнього хлопця", – розповіли в патрульній поліції.

Раніше ми повідомляли, силовики знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину з обріза в Подільському районі Одеської області.

Тримаючи в руках обріз і гранату, неадекват почав погрожувати жінці з дітьми. Щоб запобігти небезпеці, копи відкрили вогонь. Стрілка ліквідували.

Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦‍♂

Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[У відповідь на Фестиваль]

Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю

Вікторія, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Ой, як незручно вийшло😜😜😜

Костянтин, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Це називається-порішали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)

Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)

Фестиваль, [12.08.21 17:52]

Нагадаємо, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику: кадри свавілля в Одесі

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