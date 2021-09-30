В Одесі на селищі Таїрова поліцейські роззброїли 17-річного хлопця
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net.
До інспекторів звернулися стривожені місцеві жителі і розповіли, що по вулиці Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом схожим на пістолет.
Поліцейські вирушили на його пошуки і незабаром затримали.
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17-річний одесит був у стані сп'яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.
"Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце була викликана мати неповнолітнього хлопця", – розповіли в патрульній поліції.
Раніше ми повідомляли, силовики знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину з обріза в Подільському районі Одеської області.
Тримаючи в руках обріз і гранату, неадекват почав погрожувати жінці з дітьми. Щоб запобігти небезпеці, копи відкрили вогонь. Стрілка ліквідували.
Anna Khvan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А ось і перша ластівка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Засікаємо через скільки хвилин вийде
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А камера з КНДР і теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Anna Khvan]
Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель
Artem, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦♂
Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[У відповідь на Фестиваль]
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Вікторія, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Ой, як незручно вийшло😜😜😜
Костянтин, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Це називається-порішали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)
Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)
Фестиваль, [12.08.21 17:52]
Нагадаємо, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику: кадри свавілля в Одесі
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